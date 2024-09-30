中国国家統計局は30日、「9月の総合した購買担当者景気指数（PMI）は前月より0．3ポイント上昇して50.4となり、中国経済は全体的にいくらか景気回復している」と発表しました。また、9月の製造業PMIは49．8で前月より0．7ポイント上昇し、非製造業の産業活動指数は50．0で前月より0．3ポイント低下しました。医薬品、自動車、電気機械器具、コンピューター・通信・電子機器などの生産指数と新規受注指数はいずれも上昇していますが