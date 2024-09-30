駅前にできた人だかり。カメラの先にあったのは閉店間近のイトーヨーカドーでした。29日に46年の歴史に幕を下ろしたのは、千葉・習志野市のスーパー、イトーヨーカドー津田沼店。最後の営業日。店の前には、開店前から50人以上の客が列を作りました。閉店に駆けつけた客からは「イトーヨーカドーのハトマークの取っ手を押して中に入っていたので、それがもう押せなくなるので、本当に寂しい」といった声が聞かれました。1977年に開