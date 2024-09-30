百貨店による"招待制"のイメージがある外商サービス。顧客の選定基準やサービス内容はベールに包まれているが、大丸松坂屋百貨店では(以下、「大丸松坂屋」と表記)、外商顧客に"立候補"できるらしい。「申請手続きからサービスの利用まですべてオンラインで完結」という、新富裕層のニーズにも対応した同百貨店の外商サービスについて、大丸松坂屋百貨店営業企画部のマネジャーで外商を担当する瀬尾望氏に聞いた。大丸松坂屋営業企