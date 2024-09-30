Image: Amazon こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2024年9月30日は、2つのカメラを搭載し異なる焦点距離で撮影できる「DJI Air 3」や、スマホにデータを転送してアプリで管理ができるタニタの「体重体組成計 BC-768 BK」など、人気のアイテムがお得に登場しています。なお、以下の表示