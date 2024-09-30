秋篠宮妃紀子さまと次女の佳子さまは、9月10日、「日本刺繍」の展覧会を鑑賞されました。お二人で公務に臨まれるのは約5年4カ月ぶりです。絹糸を用いて伝統的な技法で着物などに施される「日本刺繍」。展覧会では「源氏物語」の登場人物をイメージした作品など、草乃しずかさんが手がけた約200点が展示されました。淡い緑色の生地に白い花々を刺しゅうし「明石の君」を表現したという訪問着を「黄緑がすてきです」と言いながらご覧