米投資ファンドのベインキャピタルは３０日、携帯電話販売代理店最大手のティーガイアに対するＴＯＢ（株式公開買い付け）を行い、同社を買収すると発表した。既存大株主の住友商事や光通信も最終的に保有株を売却する予定。ベインはティーガイアを完全子会社化して収益力強化に取り組む方針だ。買収総額は約１４００億円を見込む。買収に伴い同社株は上場廃止となる。ＴＯＢ価格は１株２６７０円で、２７日の終値（３６３５円