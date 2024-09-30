Photo: ギズモード・ジャパン また意味深なヤツが来ちゃったよ。3万円を切る43インチチューナーレステレビとか、4万円を切る全部入りロボット掃除機とか。圧倒的なコスパでぶん殴ってきて、脳とお財布の紐をグラグラさせてくれたのが記憶に新しいシャオミ（Xiaomi）。つい先日そんなインパクトの強い発表会を開いたばかりなのに、またもや新しい招待状が届きました。しかもなんだか意味深な