【ソウル聯合ニュース】韓国大統領室は３０日、韓米日３カ国がこのほどサイバー安全保障に関する高官級会合を開き、北朝鮮の不法なサイバー活動の背景を究明することで合意したと発表した。会合はオンライン形式で開かれ、韓国の王允鍾（ワン・ユンジョン）国家安保室第３次長（経済安保担当）、米国のニューバーガー国家安全保障担当副補佐官（サイバー・先端技術担当）、日本の市川恵一内閣官房副長官補（国家安全保障局次長兼