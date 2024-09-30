29日、都内で大同生命SV.LEAGUE（SVリーグ）の開幕記者会見が行われ、選手たちが開幕戦に向けての意気込みを語った。 SVリーグ女子のオープニングマッチは、10月12日に川崎市とどろきアリーナで行われるNECレッドロケッツ川崎 vs 埼玉上尾メディックスの一戦だ。 NEC川崎には、パリ2024オリンピック（パリ五輪）に参加した女子日本代表の山田二千華や和田由紀子らが在籍。埼玉上尾にも、日本代表