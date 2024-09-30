パリパラリンピック競泳のメダリスト富田宇宙（とみた うちゅう）選手が、熊本市の大西一史（おおにし かずふみ）市長のもとを訪れました。 【写真を見る】2大会連続メダル「甘んじず次へ」パリパラ水泳・富田宇宙選手が出身地の熊本市役所訪問 熊本市出身の富田宇宙選手は、パリパラリンピック競泳の400m自由形と100mバタフライで2つの銅メダルを獲得しました。メダル獲得は、東京大会に続いて2大会連続です。 富田宇宙選手（3