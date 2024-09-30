全国交通系ICカードの利用を終了する方針を示していた県内のバス5社は30日、11月15日でカードの利用を停止し、来年3月上旬からクレジットカードでのタッチ決済を始めると発表しました。■県バス協会・岩粼司晃会長「新しい決済手段を便利に使ってもらえるよう努めていきたいと考えますのでよろしくお願いします」 県内のバスでは、運賃の支払いに現金のほかSuicaやICOCAなど全国交通系ICカードと