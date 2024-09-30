JR貨物の不正を受けて行われた全国の鉄道での緊急点検で、熊本市電では基準値を下回る作業が行われていたことが明らかになりました。 【写真を見る】熊本市電 13両で「基準値を下回る整備」 JR貨物不正受け緊急点検運行に問題なし 国土交通省は、JR貨物による車両や車軸などの取付作業での不正を受け、全国の鉄道事業者に緊急点検を指示していました。 会見した熊本市交通局によりますと、市電の車輪の整備を外注していた業者