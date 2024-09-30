ロシアが併合を宣言したウクライナ南部ザポロジエ州メリトポリで、ロシア国旗が掲げられた集合住宅＝9月29日（タス＝共同）【モスクワ共同】ロシアが侵攻するウクライナ東部・南部4州の併合を一方的に宣言して30日で2年。プーチン大統領は占領の既成事実化を進めたが、実際は侵攻当初から目標としていた東部2州の全域制圧も達成していない状況だ。ウクライナ軍の越境攻撃を受け撃退に苦戦しながらも、東部での占領地拡大へ攻勢を