テレビ東京は、10月7日にお笑い番組『即今日話-今日の出来事だけのトークバトル-』(24:30〜)を放送する。『即今日話-今日の出来事だけのトークバトル-』今年4月に放送した『今日−1グランプリ』のタイトルを、『即今日話(そっきょうばなし) -今日の出来事だけのトークバトル-』にリニューアルして放送するドンブラ。披露するのは、収録当日の深夜0時以降に起きた「今日の出来事」と「その証拠」という、1日限定の即“今日”型トー