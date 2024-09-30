タレント・菊地亜美（34）が30日、都内で行われた「『JAPAN SKETTT. PROJECT』新プロジェクト発表会」に出席した。この記事の写真を見る「咲かせよう、みんなで」をキャッチコピーに、地方出身タレントが地元企業の広告塔になるPRプロジェクト。北海道出身の菊地は、第一弾となる「HOKKAIDO SKETTT. PROJECT」のアンバサダーを務める。同プロジェクトについて、「率直にうれしかった。16歳で上京して、そこからずっと東京に住んで