旧優生保護法（旧法、1948〜96年）下での障害者らへの強制不妊手術を違憲とした最高裁判決を受け、国は30日、原告団、弁護団、原告らを支援してきた「優生保護法問題の全面解決をめざす全国連絡会」（優生連）と基本合意書に調印した。補償の周知や、再発防止に向けた調査検証などを検討するため、定期的な協議の場を設ける。【写真】16歳に戻りたい「手術でなく支援があれば」相談会で出会った因縁7月の違憲判決を踏まえ、