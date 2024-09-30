元乃木坂４６で女優の樋口日奈（２６）が、エッセイ「樋口日奈の常々草」を、テレビ情報誌「ＴＶＬＩＦＥ」で１０月２日発売号からスタートさせる。読書好きな樋口の「エッセイを書いてみたい」という思いに編集部が賛同し実現に至ったという。７月期のドラマ「初恋不倫〜この恋を初恋と呼んでいいですか〜」では連ドラ初主演を果たすなど、現在数多くのドラマや舞台への出演が続く樋口。一方、「町中華で飲ろうぜ」などのバ