新大関となった津幡町出身の大の里関が、この週末、中学・高校時代を過ごした新潟県に凱旋し、第二の故郷で大勢の人から祝福を受けました。28日、大勢の人がカメラを向ける先にいたのは…大の里と、同じく津幡町出身の欧勝海です。2人は、相撲留学のため、新潟県で中学・高校時代を過ごしていて、今回、大の里関の大関昇進を祝い、大きな顔写真がラッピングされた列車が新潟県内を走ることになりました。 大の里関：「まったく