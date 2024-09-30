【モデルプレス＝2024/09/30】元日向坂46の影山優佳が30日、自身のInstagramを更新。美しいウエストを披露し、反響が寄せられている。【写真】元日向坂46影山優佳、ノースリーブから美ウエストのぞく◆影山優佳、美ウエスト披露同日発売された「週刊ビッグコミックスピリッツ」（小学館）の表紙・巻頭グラビアに登場した影山。今回の投稿では「色んな表情の私を撮っていただきましたが、このダークな雰囲気が特にお気に入りです」