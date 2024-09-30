[マニラ ３０日 ロイター] - フィリピン中央銀行のレモロナ総裁は３０日、１回の金融政策決定会合で５０ベーシスポイント（ｂｐ）の利下げを行う余地があるが、そのような大幅利下げはハードランディング（硬着陸）の懸念がある場合に限られるとの認識を示した。銀行イベントで記者団に対し、ハードランディングのリスクがなければ２５ｂｐの利下げが標準だろうと語った。また、次回会合が日程上の問題で１０月１７日から同１