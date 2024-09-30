［ロンドン３０日ロイター］ - イングランド銀行（英中央銀行）が３０日発表した８月の住宅ローン承認件数は６万４９００件で、英国債が急落したトラス政権の「ミニ予算」危機直前の２０２２年８月以来、最高となった。ロイターがまとめたエコノミストの予想中央値（６万４０００件）をわずかに上回った。英住宅市場は、英中銀が８月に利下げして以降、回復の兆しを見せている。住宅金融ネーションワイドがこの日発表した