本記事ではnetkeibaオリジナルAIが推奨する本命候補3頭を特筆すべき過去の傾向とともにご紹介します。 今週の重賞競走は土曜日にサウジアラビアロイヤルカップ(GIII)、日曜日に毎日王冠(GII)と京都大賞典(GII)が行われます。その中から東京競馬場で行われる毎日王冠を取り上げます。まずは過去の傾向から。 過去10年の毎日王冠における前走4角での位置別成績を見ていきます。過去10年の毎日王冠では前走4角10番手以内の馬