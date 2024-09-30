恋人としては魅力的でも、結婚生活を共にするパートナーとしても魅力かどうかは別問題です。今回は、結婚生活に向いている男性を探すうえでの重要なポイントを紹介します。家庭生活への積極的な参加夫が積極的に家事や育児を手伝うことは、日々の生活をスムーズにし、お互いのストレスを減少させます。彼がどの程度家庭にかかわろうとしているかを見ることが重要です。緊急時の対応能力家族に予期せぬ事態が生じた際、夫がどのよう