ゲーム芸人フジタが、レトロゲームファンに向けて懐かしのタイトルに挑む本連載。10年間、112回続いてきた人気コーナーも、残念ながら今回で最終回！ ラストは総集編ということで、クイズ挑戦＆思い出トークで締めくくっていただきました。 フジタ、緊急発表！ いったい何が!? 動画の冒頭で少し緊張気味に登場するフジタさん。すると衝撃の発言が飛び出します。 「どうも、フジタです！ ということで、今回重大な発