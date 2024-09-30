兵庫県明石市の前市長・泉房穂氏（61）が2024年9月29日、自身のXを更新。パワハラ疑惑などで批判を浴びる兵庫県の斎藤元彦知事（46）が、出直し選挙への出馬を表明していることについて「平然と"開き直り"を続けるとは、理解不能だ」などと激しく批判した。「平然と"開き直り"を続けるとは、理解不能」県議会で不信任決議案が可決された斎藤知事は26日の記者会見で、30日付で失職した上で出直し選挙に出馬すると表明。議会解散の選