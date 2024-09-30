俳優・市村正親さん（75）の長男で、俳優として活動する優汰さん（16）が2024年9月28日、サングラスをかけた近影をインスタグラムで公開し、「かっこいい」などと反響を呼んでいる。デニムコーデで東京・渋谷に現れた優汰さんは「Shibuya」と投稿し、5枚の写真を披露した。写真には、黒色カーディガンにデニムといったコーデをした金髪の優汰さんが写っている。ピアスやネックレスだけでなく、大きいサングラスをかけてポーズを決