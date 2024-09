経済誌のForbesが商標の使用権を与えた別会社「Forbes Marketplace」がForbesのネームバリューにあやかってアフィリエイト目的の低品質なコンテンツを量産している一件について、新たにCNNとUSA Todayも同様にForbes Marketplaceの寄生を受けている可能性があることがわかりました。CNN and USA Today Have Fake Websites, I Believe Forbes Marketplace Runs Themhttps://larslofgren.com/cnn-usa-today-forbes-marketplace/Forbe