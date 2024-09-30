ブルース・スプリングスティーン（７５）は、「歯車が狂う」までパフォーマンスを続ける意向だという。１９７３年にアルバム『アズベリー・パークからの挨拶』でデビューしたブルース、音楽業界から足を洗うつもりは一切ないそうだ。 【写真】年齢を重ねてもライブでのパフォーマンスは元気いっぱい！ 新ドキュメンタリー『ロード・ダイアリー：ブル&#12