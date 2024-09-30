“まるごと1冊乃木坂46特集”『TRIANGLE magazine 03』（10月29日発売／講談社）より、3期生・与田祐希のセブンネット限定特典ポスターが公開された。【写真】与田祐希＆遠藤さくら＆小川彩の特典ポスター一覧同誌は「トリプルAサイド・ビジュアルマガジン」をコンセプトに注目の3人を徹底特集。今回は、乃木坂46の与田祐希＆遠藤さくら＆小川彩をそれぞれ50ページ超えの大ボリュームで撮り下ろし、全160ページのすべて使って3