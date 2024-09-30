自民党の小野田紀美参院議員が３０日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、２７日に投開票が行われた同党の総裁選について取材が寄せられていることを明かした上で、自身が投票した候補を明言した。小野田氏はＸで、総裁選の投票について一部週刊誌から寄せられた取材依頼書の写真を公開。「普段マスコミの取材関係には基本的に答えないんですけど、大切な総裁選の投票をエンタメ扱いで好き勝手言われるのいい加減嫌なので」と