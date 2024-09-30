高知県が新たに設けた初の県民栄誉賞が29日、櫻井選手と清岡選手に授与されました。パレードを終えて県庁を訪れた櫻井選手と清岡選手。県庁では2人の快挙を受け、今回新しく作られた県民栄誉賞の授与式が開かれました。式では茺田知事が櫻井選手と清岡選手に表彰状と副賞50万円を手渡しました。一方、香南市では香南市出身の櫻井選手に市民栄誉賞が授与されました。また、高知市出身の清岡選手には高知市の市民栄誉賞