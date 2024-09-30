函南町の建設現場で心肺停止の状態で倒れた70代の男性従業員を救助した社長に、消防から感謝状が贈られました。感謝状が贈られたのは、沼津市の熊谷工業所の社長、熊谷光博さん53歳です。5月、函南町の建設現場で73歳の男性従業員が突然倒れて心肺停止状態になり、熊谷さんは、消防に119番通報するとともに心臓マッサージを行いました。熊谷さんは以前、消防団に所属していて救命講習を受けたことがありました。（熊谷光博さ