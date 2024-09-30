パリパラリンピックで金メダルを獲得した池透暢選手と銀メダルの鬼谷慶子選手の2人が9月30日、茺田高知県知事を表敬訪問しました。高知県庁を訪れたのは、パリパラリンピック・車いすラグビーで金メダルの池透暢選手と、陸上女子円盤投げで銀メダルの鬼谷慶子選手の2人です。2人は茺田知事から花束を受け取ると、それぞれ大会中の思い出などを報告しました。池選手は決勝戦の試合残り3分の段階で金メダルを確信