プロ野球ウエスタンリーグ「くふうハヤテ」は、29日の最終戦で 阪神と対戦。惜しくも勝利で飾ることはできず、今シーズンの成績は、28勝84敗8分 となりました。ちゅーるスタジアム過去最多2300人を超える観客が訪れた最終戦。試合は、阪神3点リードで迎えた4回ウラ、くふうハヤテが2者連続タイムリーツーベースで同点とします。しかし、その後1点を奪われ、迎えた6回。くふうハヤテ4番