県は、新たな副知事に元総務官僚で、浜松市の財政部長を務めた平木省さんを起用する人事案を、現在開会中の県議会に提出する方針でしたが、議会側の理解が得られず、今回の提出を見送りました。副知事の人事案をめぐっては、県は、現在2人いる副知事のうち、リニア問題などを担当する森貴志 副知事を退任させた上で、元総務官僚で浜松市の財政部長を務めた平木省さんを起用する人事案を、現在開会中の県議会9月定例会に提出する方