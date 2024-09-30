「阪神−ＤｅＮＡ」（３０日、甲子園球場）今季限りで引退する阪神・秋山拓巳投手（３３）がファイナルピッチセレモニーを行い「楽しくやりきれたので、すごく気持ちがいいです」と白い歯をこぼした。登板直前には梅野とキャッチボール。捕手は原口、打者はＤｅＮＡの筒香を迎えて大観衆の中、渾身（こんしん）の直球を投じた。まさかのワンバウンドに「あーー」と叫び、セレモニー後には「試合でも投げたことないような球だ