立憲民主党の野田佳彦代表（67）が、30日放送のTOKYOMX新番組「堀潤LiveJunction」（月〜金曜後6・00）の取材に答え、首相に就任する自民党石破茂総裁（67）の早期解散に異議を唱えた。29日から「10月15日公示、27日投開票」の方針が各メディアで報じられた。野田氏は「そもそも石破さんも判断材料が整ってから解散すると言っていたのに」と、その判断に疑問を呈した。27日の新総裁選出後の会見では、解散時期について