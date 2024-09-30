高級車「ベンツ」などの偽物のアクセサリーを販売する目的で所持したとして、自動車用品を販売する会社と代表取締役の男性ら男女6人が書類送検されました。商標法違反の疑いで書類送検されたのは、東京・豊島区の自動車用品販売会社「ネクステージジャパン」と、代表取締役の52歳の男性ら男女6人です。男性らは今年4月、高級車「ベンツ」などから商標の使用許可を得ずに、ロゴ入りのシートクッションなど偽物のアクセサリーあわせ