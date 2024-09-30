国土交通省はきょう、JR貨物が車軸を組み立てる際のデータを改ざんしていた問題を受けて行った緊急点検の結果を公表しました。改ざんが行われていた車軸を使用していたのは、50事業者に上るということです。この問題は、JR貨物が貨物列車の車軸を組み立てる作業中、基準を超える圧力をかけていたにもかかわらず、基準値に収まるようデータを不正に改ざんしていたというものです。国土交通省は全国の鉄道事業者など156社に対し、車