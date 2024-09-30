女優の黒木メイサ（３６）が３０日、京都市京セラ美術館で行われた「ＧＵＣＣＩＣＯＳＭＯＳ」のフォトコールに登壇した。ショートパンツが隠れるボクシーなシルエットの青いコートをまとい、流行の“はいてない風”スタイルで生美脚を披露しながら登場した黒木。今秋のテーマとして「自分磨き」を掲げ、「自分のためになることを経験したい。美術館を巡ることもそうなんですけど、いろんなものを吸収する秋にしたいと思って