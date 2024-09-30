大阪商工会議所で開かれた、医療機器開発に向け女性医師から意見を聞き取る会合＝30日午後、大阪市大阪商工会議所は30日、医療機器の開発を巡り、メーカーなどが女性医師から意見を聞き取る会合を大阪市中央区の商工会で開いた。商工会によると、医療機器は大きさなどが男性を基準に設計されたものが多いといい、女性も扱いやすい機器の開発につなげることが狙い。会合には複数の女性医師が参加。ある女性医師は、自身の身長が