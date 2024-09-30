バレーボール新リーグのＳＶリーグの開幕会見が３０日、都内で行われ、女子１３チーム、男子１０チームの代表選手が登壇し、それぞれ意気込みを語った。会見では、２４〜２５年シーズンのチャンピオンシップ決勝の開催日程が発表された。女子は２５年５月２〜４日（有明アリーナ）、男子は２５年５月３、５、６日（千葉・ららアリーナ東京ベイ。３日のみ有明アリーナ）で行われる。２戦先勝方式。◆ＳＶリーグ将来の完全プ