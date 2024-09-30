2024年7月、徳島県阿波市の市営住宅で、自分の部屋に火をつけて全焼させていたとして、住所不定の無職の58歳の男が現住建造物等放火の疑いで逮捕されました。警察によりますと、男は、2024年7月29日午前11時ごろ、徳島県阿波市阿波町の市営住宅で、自身が住んでいた部屋に火をつけ全焼させるとともに、両隣の部屋の屋根や天井など、合わせて約50平方メートルを焼いたとして、現住建造物等放火の疑いで逮捕されました。この火