俳優志尊淳（29）が30日、京都市京セラ美術館で行われた展覧会「GUCCI COSMOS」（10月1〜12月1日）のフォトコールに登壇した。同ブランドのグローバルアンバサダーを務めて3年になる志尊は、アンコーラレッドと呼ばれる深い赤の上下スーツで登場。「統一感のあるファッションです」と笑顔でアピール。猛暑が続いた今年の夏を振り返り、「暑くて半袖から抜け出せない。早く長袖を着てファッションの秋を楽しみたい」と語った。同展