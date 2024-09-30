猟友会の預金約50万円を横領したとして、神奈川県警松田署は30日、猟友会の元会計担当で会社員の高野恵理子容疑者（39）=静岡県沼津市大岡=を業務上横領の疑いで逮捕し、発表した。容疑を認めているという。【写真】ジビエ処理加工施設の看板=2024年8月14日、神奈川県南足柄市、村上潤治撮影高野容疑者は、一般社団法人「ジャパン・ハンター・ガールズ」の代表も務めており、この法人が国の交付金などを元手に昨年4月、神奈川