TBS系報道番組「news23」の新エンディングテーマに、宮本浩次（58）の新曲「close your eyes」が決まり、30日、同局が発表した。この日午後11時の放送からリニューアルする。番組のために書き下ろした新曲で、ソロとしては約3年ぶりのオンジナル楽曲。その日の印象的なニュース映像に乗せ、1日を締めくくる曲となる。宮本は「喜びと緊張をもって仕上げました」などとコメントしている。◆宮本浩次コメント「news23」はもちろんのこ