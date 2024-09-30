ぼる塾・田辺智加さんが、個人のYouTubeチャンネルに『【ドンキ購入品紹介】ドンキ購入品を紹介してごろごろするわよ！【そのごろ寝めっちゃ喋るよ】』の動画をアップ。『ドン・キホーテ』購入したアイテムを紹介してくれる場面がありました！今回は、この中で田辺さんが絶賛していた食品をピックアップ♪【関連記事】ぼる塾・田辺智加、大好きな“ディズニー土産”を紹介「食べた後もずっと美味しい！」田辺さんは、メイク用品や