日本相撲協会は３０日、大相撲九州場所（１１月１０日初日）の開催を告げる「御免札」を会場となる福岡国際センターに設置した。今年から担当部長に就いた浅香山親方（元大関魁皇）は、「若手が元気で、いい相撲を取ってくれるおかげもあって、チケットの売り上げはいい」と明るい表情を見せた。夜には、みずほペイペイドーム福岡で始球式に。現在の体重１６０キロにちなんだ背番号「１６０」をつけ、力強い投球を披露した。