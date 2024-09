「Naohito Fujiki Live Tour ver 14.0 BE FREE」(ホームドラマチャンネル) 大学在学中の1995年に映画「花より男子」の花沢類役で俳優としてのキャリアをスタートさせた藤木は、1999年7月にシングル「世界の果て〜the end of the world〜」で音楽活動も始めた。2024年は音楽デビュー25周年という大きな節目を迎えることになり、7月6日から全国11ヶ所・12公演に及ぶライブハウスツアー「Naohito Fujiki Live Tour ver 14.0 BE F