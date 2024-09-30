これまでの形式を破る、アイドルユニットが誕生する。デビューして1年になる現役アイドルグループの3チームが力を合わせ、ラップ、ダンスユニットを結成する。WHIB、TIOT、ALL(H)OURSがその主人公だ。彼らの挑戦と特別なステージは、10月9日にソウル市広壮洞（クァンジャンドン）YES24ライブホールにて開催される「UCON（Underdogs’ Concert）」で初めて公開される。ラップユニットとして、各グループのラッパーたちが集まり7人組